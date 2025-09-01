Казийски: Дълго не съм играл в България и това ме мотивира допълнително

Много години не съм излизал пред българска публика и това е един от факторите, който ме надъхва да се представя още по-добре.

Думите са на звездния ни волейболен ветеран Матей Казийски, който в първия ден на септември и документално потвърди, че през новия сезон ще играе за вицешампиона ни “Локомотив Авиа”. От пловдивския клуб обявиха, че посрещачът, който на 23 септември ще навърши 41 г., е подписал договор.

Казийски не е играл в нашето първенство точно от 20 г. През 2005 г. изгряващият ас от световно ниво пое от “Славия” в посока “Динамо” (Москва). Освен в Русия Матей игра предимно в Италия, а освен това имаше престои в Япония, Китай, Турция и Полша.

В България пък не е играл от 2012 г. Причината - реши да се откаже от националния отбор при оттеглянето на селекционера Радостин Стойчев поради несъгласие с методите на работа на федерацията.

Преди 2 г. Казийски каза на тогавашния селекционер Пламен Константинов, че ще си помисли дали да не облече отново националната фланелка. Не го направи.

“Нашите отношения със собственика на “Локомотив Авиа” г-н Ивайло Константинов датират отпреди много време и аз съм изключително доволен, че най-накрая може да се стигне до едно такова сътрудничество. Говорихме си цяло лято и най-накрая успяхме да го направим официално, въпреки че през цялото време се изговориха много неща по въпроса”, заяви още Казийски.

