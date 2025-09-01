ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Tesla Model Y Performance вдига до сто за 3,5 секу...

Испания загуби титуляр за България

Фабиан Руис Снимка: Ройтерс

Испанският полузащитник Фабиан Руис ще пропусне първите два мача на от световните квалификации срещу България (4 септември в София) и Турция (7 септември в Коня) заради мускулна травма, обявиха от щаба на европейския шампион.

29-годишният футболист на победителя в Шампионската лига ПСЖ е пристигнал в лагера на националния отбор, оплакващ се от мускулна болка в левия крак и е обяснил на лекарите, че се е контузил при победата с 6:3 над Тулуза от френската Лига 1 в събота.

От федерацията обясниха също така, че Руис, който е един от асовете на тима, е напуснал тренировъчния лагер на Испания след задължителни и потвърждаващи медицински прегледи.

Халфът е титуляр за "ла фурия" и е вторият след Гави от "Барселона", който отпада за квалификациите заради контузия.

