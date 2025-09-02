ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Tesla Model Y Performance вдига до сто за 3,5 секу...

Германия записа най-голямата победа на европейско по баскетбол от 1969-а

Снимка: Ройтерс

Германският национален отбор по баскетбол за мъже запази перфектния си баланс на eвропейското първенство по баскетбол за мъже, след като надви със 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) Великобритания в Тампере (Финландия). 

Победата е най-голяма на континентален шампионат за последните 56 години. Предишният път, в който отбор побеждава свой съперник с по-голяма разлика в мач от еврофинали, е през 1969-а, когато Югославия смазва Швеция със 115:43 (+72).

През новия век тя е рекордна със своите 63 точки разлика, а на второ място са 55-те на Съюзна Република Югославия срещу Естония (113:58) през 2001. Следват три успеха на Испания - с 47 точки срещу Швеция (99:52) през 2003, 44 точки срещу Кипър (91:47) през 2025 и 41 точки срещу Румъния (91:50) през 2017.

Снимка: Ройтерс
