Илия Груев бил като работна пчеличка срещу “свраките”

Трудолюбието на терена е характерно за национала Илия Груев, но то е било особено ярко изразено при нулевото равенство у дома на неговия “Лийдс” срещу участника в Шампионската лига “Нюкасъл” в мача от III кръг на английската Висша лига.

Свидетелство за обема му работа е традиционната карта с района на действие на играча с най-голям покрит периметър в даден двубой, която йоркширци винаги пускат. Още в третия кръг от сезона в най-силното първенство на света Груев заслужи да е на нея.

При домакинството срещу “свраките” 25-годишният българин хвърли много сили в ролята си на опорен халф и даде своя принос за запазването на “суха” мрежа срещу класния противник.

Картата на действията му показва, че Илия е вършал като работлива пчеличка в 3/4 от полето, за да участва в изнасянето на топката, пресирането на противника и предотвратяването на опасни противникови действия по възможност още в зародиша им. По традиция Груев се отличи с точност на пасовете, която този път бе 95%.