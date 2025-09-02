ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев бил като работна пчеличка срещу “свраки...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21212867 www.24chasa.bg

Илия Груев бил като работна пчеличка срещу “свраките”

1168
Схемата на терена, където се е движил българският национал. Колаж: "Лийдс"

Трудолюбието на терена е характерно за национала Илия Груев, но то е било особено ярко изразено при нулевото равенство у дома на неговия “Лийдс” срещу участника в Шампионската лига “Нюкасъл” в мача от III кръг на английската Висша лига.

Свидетелство за обема му работа е традиционната карта с района на действие на играча с най-голям покрит периметър в даден двубой, която йоркширци винаги пускат. Още в третия кръг от сезона в най-силното първенство на света Груев заслужи да е на нея.

При домакинството срещу “свраките” 25-годишният българин хвърли много сили в ролята си на опорен халф и даде своя принос за запазването на “суха” мрежа срещу класния противник.

Картата на действията му показва, че Илия е вършал като работлива пчеличка в 3/4 от полето, за да участва в изнасянето на топката, пресирането на противника и предотвратяването на опасни противникови действия по възможност още в зародиша им. По традиция Груев се отличи с точност на пасовете, която този път бе 95%.

Схемата на терена, където се е движил българският национал. Колаж: "Лийдс"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол