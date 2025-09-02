И наказание за Хамилтън в Нидерландия

Луис Хамилтън едва ли има повод да бъде доволен от уикенда в Нидерландия.

Седемкратният световен шампион във Формула 1 изгуби управлението на автомобила си и след удар в предпазната стена на пистата “Зандфорт” отпадна. Така британецът постави абсолютен антирекорд в историята на “Ферари”. Той записа 15 поредни състезания без нито един подиум и изпревари Иван Капели, който има 14 от 1992 г.

Нещо повече - Хамилтън си тръгна от Ниската земя и с наказание за следващия кръг, който е точно в Италия на “Монца”. В неделя англичанинът ще трябва да стартира с пет места по-назад от мястото си в квалификацията. Причината е превишена скорост половин час преди състезанието край брега на Северно море. По пътя си към стартовата решетка Луис е превишил скоростта при двойни жълти флагове. Това се прави от организаторите в обиколката за загряване на гумите заради сигурността на техническия персонал, членовете на отборите и гостите на състезанието.

Според официалното съобщение от Международната федерация по автомобилизъм притежателят на куп рекорди е карал около 20 км/ч над разрешеното. Хамилтън обаче е извадил късмет, защото обичайното наказание за нарушение при двойни жълти флагове е 10 места назад. Комисарите обаче са отчели, че той вдигнал скоростта 70 метра по-рано.

Победителят от Нидерландия Оскар Пиастри (“Макларън”) е 27-ият пилот с “Голям шлем” - спечелено състезание от първа позиция, най-бърза обиколка и непрекъснато начело. (24часа)