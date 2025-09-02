Шест медала за България на Мултиевропейското по таекуондо в Сърбия

В конкуренция сред близо 2000 състезатели в Ниш, Сърбия се проведе поредното издание на Мултиевропейско първенство по таекуондо. Този път среща си бяха дали най-добрите таекуондисти, което направи турнира изключително силен. Българските представители взеха общо шест медала, три златни и три бронзови отличия. Виктория Иванова пък не избрана за най-добра съдийка.

Стефан Стаменов при мъжете спечели златен медал в категория до -68 кг. В първия мач той победи представител на Гърция с 2:0, в мача за медал надви руснак отново с 2:0, на полуфинала нокаутира турчин за 20 секунди, а на финала бе повече от убедителен и отново победи турски състезател. Стефан няма загубен рунд на първенството.

Александър Джорджев, Цветан Якимов, Мартина Атанасова, Атанас Атанасов, Мартин Симеонов и Митко Джорджев също се включиха в първенството, но за съжаление не успяха да се класират за срещите даващи медали.

Отборът беше воден от треньорите Фарзад Золгхадри, Пламен Трънски и Давуд Етминани.

Веселина Ангелова и Атанас Въкъвчиев спечелиха златни медали при кадетите. Веси в категория - 51 кг, остана концентрирана през всичките си 5 мача, като не даде шанс на своите опоненти и ги отстрани безапелационно.

Атанас в категория - 53 кг, изигра 4 мача по пътя към златото . След като успешно премина първите три кръга на финала той срещна познат противник, представител на Гърция. Въпреки, че размениха по един рунд, в третия решаващ - Наско надделя. Атанас и Веселина са представители на клуб Гладиатор с треньор Венцислав Михалчев.