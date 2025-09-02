ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Българската федерация по лека атлетика уведомява спортната общественост, че Георги Павлов е официално признат за председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics).

Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на Световната атлетика, което потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство.

"Това признаване от страна на World Athletics гарантира активното участие на федерацията в международните спортни процеси и инициативи под егидата на Световната атлетика, коментира Георги Павлов. - Сега ще имаме възможност да реализираме последователни политики и програми за развитие на леката атлетика в България, като същевременно се гарантира, че няма да съществуват пречки пред реализацията на нашите атлети на международно ниво."

