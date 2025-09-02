ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка се класира за втория кръг на двойки при д...

Тен Хаг: Уволнението ми е безпрецедентно!

Ерик Тен Хаг Снимка: Ройтерс

Нидерландецът Ерик тен Хаг остро разкритикува ръководството на "Байер" (Леверкузен), след като беше уволнен от треньорския пост само след два мача от Бундеслигата. Той спечели 1 т. от тях.

"Да се ​​разделиш с треньор само след два мача от първенството е безпрецедентно.

Започнах тази работа с пълна убеденост и енергия, но за съжаление ръководството не беше склонно да ми даде времето и доверието, от които се нуждаех, за което дълбоко съжалявам.

Това лято много ключови играчи, които бяха част от минали успехи, напуснаха отбора. Изграждането на нов, сплотен отбор е внимателен процес, който изисква както време, така и доверие", добави той.

Ерик Тен Хаг Снимка: Ройтерс

