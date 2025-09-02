Тен Хаг: Уволнението ми е безпрецедентно!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландецът Ерик тен Хаг остро разкритикува ръководството на "Байер" (Леверкузен), след като беше уволнен от треньорския пост само след два мача от Бундеслигата. Той спечели 1 т. от тях.

"Да се ​​разделиш с треньор само след два мача от първенството е безпрецедентно.

Започнах тази работа с пълна убеденост и енергия, но за съжаление ръководството не беше склонно да ми даде времето и доверието, от които се нуждаех, за което дълбоко съжалявам.

Това лято много ключови играчи, които бяха част от минали успехи, напуснаха отбора. Изграждането на нов, сплотен отбор е внимателен процес, който изисква както време, така и доверие", добави той.