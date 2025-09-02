ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж загина след сблъсък на джет с лодка край Бахам...

Българка се класира за втория кръг на двойки при девойките на US Open

Йоана Константинова Снимка: БФТенис

Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки при девойките на откритото първенство на САЩ по тенис.

Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра. Константинова и Гота направиха обрат от 4:5 до 7:5 в първия сет, а във втората част поведоха с 5:0 и стигнаха до крайната победа.

Днес още две българчетата ще започнат участието си в надпреварата на двойки.

Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

Също днес срещите си от втория кръг на сингъл при юношите ще изиграят Иван Иванов и Александър Василев.

Шампионът от Уимбълдън и поставен под №1 в схемата Иван Иванов ще играе срещу Максуел Екстед (САЩ). Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Александър Василев ще се изправи срещу Доминик Мозейчук (САЩ).

