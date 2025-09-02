Синер продължи защитата на титлата си в Ню Йорк след наказателна акция срещу зевзека Бублик

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер се класира за четвъртфиналите и продължава защитата на титлата си в откритото първенство на САЩ по тенис.
Италианецът проведе наказателна акция срещу Александър Бублик с 6:1, 6:1, 6:1 за само 81 минути на корта.
Зевзекът, който представлява Казахстан, а иначе е руснак, е единственият играч, освен Карлос Алкарас, който е побеждавал Синер през последните 12 месеца, като го направи на турнира на трева в Хале.
В четвъртфиналите ще има италианско дерби между Синер и Лоренцо Музети.