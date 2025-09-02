"Левски" се похвали с 9 национали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

9 футболисти на „Левски" получиха повиквателни за срещите на националните отбори в началото на септември, похвалиха се от "Герена".

Вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров и нападателите Марин Петков и Радослав Кирилов са извикани в състава на представителния тим на България за квалификациите за Световно първенство с Испания на 4 септември в София и с Грузия на 7 септември в Тбилиси (Грузия).

Полузащитникът Асен Митков и нападателят Борислав Рупанов са повикани в младежкия националния отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство срещу Гибралтар на 5 септември в Пазарджик и с Азербайджан на 9 септември в Баку (Азербайджан).

Нападателят Мустафа Сангаре получи повиквателна за представителният тим на Мали за квалификациите за Световно първенство срещу Коморските острови на 4 септември в Беркане (Мароко) и Гана на 8 септември в Акра (Гана).

Защитникът Кристиан Макун е извикан в представителният тим на Венецуела за Световните квалификации в Зона Южна Америка срещу Аржентина на 5 септември в Буенос Айрес (Аржентина) и срещу Колумбия на 10 септември в Матурин (Венецуела).

Защитникът Никола Серафимов получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония за приятелския мач срещу Саудитска Арабия на 4 септември в Прага Чехия) и Световната квалификация срещу Лихтенщайн на 7 септември в Скопия (Северна Македония).

ПФК „Левски" пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи.