Спортен клуб "Тракия" е новият шампион на България по кану-каяк за мъже и жени

Шампион на България по кану-каяк за мъже и жени стана спортен клуб "Тракия", който събра най-много точки на провелия се държавен шампионат на Гребната база в Пловдив.
Състезателите на клуба спечелиха най-висок брой точки в крайното класиране.
Този успех доказва високото ниво на подготовка, мотивация и отдаденост от страна на състезателите и треньорския щаб - Нина Мекерешка, Елисавета Караджова, Петко Търкаланов, Димитър Генов и Васил Аргиров.
"Изключително горди сме с нашите състезатели. Те показаха не само спортен хъс, но и характер, отговорност и екипен дух. Благодарим на всички, които са част от този успех – спортисти, треньори, родители, спонсори и поддръжници", казват от ръководството на клуба.