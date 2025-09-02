ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж загина след сблъсък на джет с лодка край Бахам...

Спортен клуб "Тракия" е новият шампион на България по кану-каяк за мъже и жени

Този успех доказва високото ниво на подготовка, мотивация и отдаденост от страна на състезателите и треньорския щаб - Нина Мекерешка, Елисавета Караджова, Петко Търкаланов, Димитър Генов и Васил Аргиров.

Шампион на България по кану-каяк за мъже и жени стана спортен клуб "Тракия", който събра най-много точки на провелия се държавен шампионат на Гребната база в Пловдив.

Състезателите на клуба спечелиха най-висок брой точки в крайното класиране.

"Изключително горди сме с нашите състезатели. Те показаха не само спортен хъс, но и характер, отговорност и екипен дух. Благодарим на всички, които са част от този успех – спортисти, треньори, родители, спонсори и поддръжници", казват от ръководството на клуба.

