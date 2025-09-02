Още един испанец аут за София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След отпадането от испанския национален отбор заради травми на Гави и Фабиан Руис, съдбата им последва Йереми Пино, който е аут за София.

В четвъртък на Националния стадион "Васил Левски" България приема европейския шампион в световна квалификация.

Нападателят Пино, наскоро привлечен от "Кристал Палас", пристигнал на тренировъчния лагер с дискомфорт в десния глезен и след изследвания, проведени от медицинските служби на националния тим е станало ясно, че няма да бъде на разположение за мачовете срещу България и Турция.

Алейш Гарсия от "Байер" (Леверкузен) по-рано вчера беше добавен, а късно снощи селекционерът Луис Де ла Фуенте реши да включи и нападателя на "Райо Валекано" Хорхе де Фрутос.