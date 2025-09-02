ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Висшата лига счупи рекорда си с над 3 млрд. лири з...

45-годишната Винъс Уилямс на 1/4-финал в откритото на САЩ при двойките

Лейла Фернандес и Винъс Уилямс Снимка: Ройтерс

Винъс Уилямс (САЩ) и Лейла Фернандес (Канада) достигнаха до четвъртфиналите на двойки жени на откритото първенство на САЩ по тенис.

Представителките на домакините победиха поставените под номер 12 Екатерина Александрова (Русия) и Шуай Чжан (Китай) с 6:3, 6:4 пред препълнените трибуни на "Луис Армстронг".

Уилямс и Фернандес не бяха играли заедно до миналата седмица, когато получиха "уайлд кард" за турнира от "Големият шлем". Сега те са с три поредни победи и не са загубили сет.

"Надяваме се, че можем да продължим така", каза Уилямс. 45-годишната американка и 22-годишната канадка се нуждаеха само от 74 минути, за да продължат напред.

