Съдията от "Лудогорец" - "Карабах" 2:7 свири България - Испания

1900
"Лудогорец" претърпя крушение срещу "Карабах". Снимка: Орлин Цанев

Най-добрият италиански съдия за миналата година Симоне Соца беше изпратен от УЕФА да ръководи световната квалификация между България и Испания, която ще се играе в четвъртък на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Негови помощници ще бъдат Даниеле Биндони и Джовани Бачини, а четвърти съдия е Матео Маркети. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговаря Алеандро ди Паоло, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Джанлука Аурелиано. За съдийски наблюдател е назначен Владо Свилокос от Хърватия, а дежурен делегат на УЕФА е Нийл Мороу от Северна Ирландия.

Соца е на 38 години и извън футбола работи като служител в администрацията.

Италианецът свири срещата реванш от третия квалификационен кръг за Шампионската лига между "Лудогорец" и "Карабах" (Азер), която завърши 2:7 след продължения в Разград преди година.

