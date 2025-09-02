Илиан Илиев: Нивото на българския футбол е далеч от желаното

Селекционерът на национален отбор Илиан Илиев сподели, че че нивото на българския футбол е далеч от желаното. Но все пак върви в правилна посока.

Треньорът на представителния ни тим даде обширно интервю за вестник "Марка" преди двубоя срещу Испания на старта на световните квалификации. Специалистът говори по редица теми - от предстоящия мач на 4 септември до нивото на българския футбол в момента.

"Знаем, че ще се изправим срещу един от най-силните отбори в световния футбол. Това е голямо предизвикателство, но ще направим всичко възможно, за да играем по най-добрия начин и да защитим футболната чест на страната си. Целта на нашия отбор е да играем с достойнство и чест в тази трудна група. И ще се опитаме да вземем повече точки, отколкото в последните квалификации за европейското първенство, когато, поне на хартия, нашата група не изглеждаше толкова трудна", каза Илиан Илиев.

Той говори и за новата звезда на световния футбол Ламин Ямал и предизвикателствата пред него да се справи със славата, която го застигна още в тийнейджърска възраст.

"Ламин Ямал е наистина фантастичен играч. Личната му статистика, по отношение на отбелязани голове, асистенции и изиграни мачове, вече е на невероятно ниво. Това е изумително. И не знаем докъде може да стигне, ако продължи да играе и да се развива на това невероятно ниво.

Всички треньори трябва да се справят с емоционалното равновесие, когато тренират млади играчи, дори и да не са на нивото на Ламин Ямал, разбира се. И ще ви кажа нещо: като треньор, но и като баща, най-важната роля в този случай играе семейството. Колкото и ние, треньорите, да се опитваме да влезем в главата на играча, семейството е ключово. То задава тона на играча: какъв човек ще стане и в какъв играч ще се развие. А след това треньорите, съотборниците и средата имат своето влияние. Но семейството е най-важно", каза Илиан Илиев.

Националният селекционер определи Испания като фаворит за световната титла на мондиал 2026.

"Вече го казах: ще играем срещу фантастични отбори, което ще бъде огромно предизвикателство за нашия отбор. И го казах веднага след жребия за квалификациите: ще се изправим срещу може би трите най-бързо развиващи се отбора в Европа в момента. Няма съмнение, че Испания ще спечели Световното първенство догодина или ще се доближи много до това. Те са едни от големите фаворити за спечелване на световното първенство", каза още Илиев.

"За съжаление, българският футбол не е там, където цялата страна би искала да бъде. Но играчите, които ще се изправят срещу Испания в София, са последните, които трябва да бъдат виновни за тази ситуация. За съжаление, през годините работата, свършена, особено по отношение на младите български футболисти, не е била с високо качество. Футболната инфраструктура също се нуждае от много подобрения. Напоследък бяха предприети стъпки в правилната посока. И искрено се надявам, че малко по малко българският футбол ще започне да се развива в правилната посока и че ще се справяме по-добре в бъдеще.

Всеки един от нас тук в България се надява това да се случи. Всички български треньори и всички, които участват в българския футбол като цяло, трябва да работят в тази посока. Но едно е сигурно: няма да е лесно", завърши селекционерът.