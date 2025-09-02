За 7 кръга съдиите откриха само 2 грешки на ВАР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В т.нар. роден елит се изиграха 7 кръга, 53 мача, а от съдийската комисия видяха само 2 грешки от ВАР.

Това стана ясно след пресконференция на Съдийската комисия към централата, начело с председателят й Станислав Тодоров.

Първата е от двубоя между "Ботев" (Пловдив) и "Арда", когато е отменен редовен гол на кърджалийци при резултат 1:0. След срещата правата на Васимир Ел-Хатиб, който отговаряше за ВАР, бяха спрени.

Другата грешка е от срещата "Септември" - "Локомотив" (София), когато играч на "железничарите" задържа противников футболист в наказателното поле, но не последва отсъждане на дузпа.

Смятам, че съдиите се справят добре. Има съдии, които са спрени. Покрай този мач се вдигна доста шум, но Васимир не е спрян заради тази ситуация, а заради друга, в която има очевидна грешка.

Смятам, че съдиите се справят добре. Особено младите, имаме още 2 момчета, които вкарахме на по 25 и 26 години. Тези момчета се справят много добре. Все по-често ще ги виждате на мачове с по-голямо значение.

Никой не се обажда. Преди години може да е било практика, но сега ръководството е друго и практиката е друга. По-категоричен не мога да бъда.

Променихме манталитета, не само аз, но и цялата комисия", каза Тодоров.

Той добави, че дамите трудно се справят в елита на България. Причината - нивото в Първа и Втора лига е доста по-голямо от това в женския футбол.

"По-малък е натискът върху съдиите, като ръководител е по-трудно. Носиш отговорност за всички съдии, а като си съдия носиш отговорност само за себе си", добави шефът на реферите у нас.