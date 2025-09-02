Играчи от "Милан", "Кьолн" и "Уест Хем" в националния на България до 19 г.

Националният тим на България до 19 г. стартира лагер, който се явява част от подготовка за европейските квалификации, които ще се проведат през ноември в Унгария. В състава има играчи от отбори като "Милан", "Кьолн" и "Уест Хем".

Подопечните на треньора Тодор Симов ще се готвят в Правец, където ще тренират до 9 септември. На стадиона в Етрополе пък са предвидени две контролни срещи, както следва:

България – Словакия 6 септември 2025 – 17:00 - Етрополе

България – Словакия 9 септември 2025 – 11:00 - Етрополе

Вратари

1 Атанас Кехайов Каляри

2 Пламен Пенев Лече

Защитници

3 Емануил Няголов Черно море

4 Наско Янев Лудогорец

5 Валери Владимиров Милан

6 Валентин Кърчев Лудогорец

7 Симеон Цанев Падерборн

8 Мартин Георгиев Ботев Пд

9 Христо Аргиров Левски

10 Тхан Чунг Славия

Полузащитници

11 Кристиян Ирмиев Кьолн

12 Антонио Марков Словачко

13 Абдула Кичуков ЦСКА

14 Мартин Пейчев Уест Хем

15 Борис Тодоров Славия

16 Стивън Стоянчов Етър

Нападатели

17 Александър Джамов Септември

18 Васил Каймаканов ЦСКА

19 Севи Идриз Локо Пд

20 Юлиан Гилов ЦСКА

21 Самуил Цонов Ботев Пд

22 Филип Гигов Лудогорец