УЕФА смени съдията за България - Испания

УЕФА смени съдийската бригада за световната квалификация България – Испания в четвъртък в София.

Първоначално посоченият Симоне Соца от Италия е препратен на мача Нидерландия – Полша, а мястото му заема Сърджан Йованович от Сърбия.

На 39-годишния арбитър от Белград ще помагат Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия е Новак Симович. ВАР-съдия е Момчило Маркович, а асистент-ВАР е Йелена Цветкович.

Бившият европейски топрефер Конрад Плауц от Австрия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия.

Йованович, който е в категория "Елит" на УЕФА, получава редовно мачове от Шампионската лига.