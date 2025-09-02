ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Неймар се опълчи на Анчелоти

Снимка: Ройтерс

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти остави извън състава за квалификационните мачове за световното първенство през 2026 г. срещу Чили и Боливия нападателя на "Сантос" Неймар, като обяви, че е контузен.

Голмайсторът на 5-кратните световни шампиони за всички времена обаче се опълчи на италианеца, заявявайки, че това не е вярно.

"Това, че не съм извикан е свързано с техниката ми, а не със здравословното състояние. Приемам решението", насмешливо заяви Неймар, който е известен с техническите си умения с топката.

Бразилия посреща Чили на 5 септември на "Маракана", а пет дни по-късно гостува на Боливия.

Снимка: Ройтерс

