ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21216975 www.24chasa.bg

Оперират защитник на "Добруджа" в Барселона след тежка травма

1112
Здравко Серафимов Снимка: Startphoto.bg

Централният защитник Здравко Серафимов ще се подложи на операция на коляното в клиника в испанския град Барселона, съобщиха от "Добруджа".

22-годишният бранител получи тежка травма при загубата с 0:1 от "Монтана" в седмия кръг на Първа лига на 29 август. Той беше заменен принудително на стадион "Огоста" в 27-ата минута от Ивайло Михайлов.

"Футболистът на ПФК "Добруджа" Здравко Серафимов получи контузия в мача с ПФК Монтана. След Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е установено скъсана предна кръстнa връзка и менискус. Ще претърпи хирургична интервенция в Барселона. От целия клуб му пожелаваме бързо възстановяване", написаха добричлии.

Бранителят ще може да играе през втория дял от сезона.

Здравко Серафимов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол