Оперират защитник на "Добруджа" в Барселона след тежка травма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централният защитник Здравко Серафимов ще се подложи на операция на коляното в клиника в испанския град Барселона, съобщиха от "Добруджа".

22-годишният бранител получи тежка травма при загубата с 0:1 от "Монтана" в седмия кръг на Първа лига на 29 август. Той беше заменен принудително на стадион "Огоста" в 27-ата минута от Ивайло Михайлов.

"Футболистът на ПФК "Добруджа" Здравко Серафимов получи контузия в мача с ПФК Монтана. След Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е установено скъсана предна кръстнa връзка и менискус. Ще претърпи хирургична интервенция в Барселона. От целия клуб му пожелаваме бързо възстановяване", написаха добричлии.

Бранителят ще може да играе през втория дял от сезона.