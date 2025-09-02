Клуб от II лига ще издържа стадиона на "Спартак" (Вн) и ще играе на него

Лидерът във Втора лига "Фратрия" (Вн) ще премести домакинските си мачове на стадион "Спартак" във Варна, съобщиха от елитния варненски клуб на страницата си във фейсбук.
Най-младият варненски клуб поема разходите по поддържката на стадиона на "Спартак", а също така се ангажира да извърши и определени инвестиции, които да подобрят условията там.
До момента "Фратрия" играеше домакинските си мачове на стадиона в курорта Албена, а на "Спартак" домакинстваше "Добруджа" (Добрич). След като добруджанци се върнаха на своя стадион "Дружба" и ще игрaят в светлата част на денонощието, то ръководството на "Фратрия" е взело решение да се премести в рамките на града.
От Спартак подчертават, че този договор е продължение на сътрудничеството между двата клуба след привнличането на Ангел Грънчов.
"Сътрудничеството между Спартак Варна и Фратрия продължава. След осъществения трансфер на Грънчов, ние и Фратрия продължаваме партньорството си и стигнахме до ново споразумение – този път във връзка със стадион "Спартак".
Фратрия ще:
• извърши начални инвестиции, свързани с няколко големи мероприятия по аериране, валиране и цялостна посявка на терена;
• провежда регулярни дейности по поддръжка на съоръжението;
• осигурява човешки ресурс, експертиза и материали;
• заплаща наем за ползването на стадиона и ще играе там своите срещи.
Така реално Фратрия поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва. Постигнатата рамка осигурява устойчиво управление и редовна поддръжка на стадиона – нещо, което в момент като този е от голяма полза за нашия клуб", се казва в становището на Спартак (Варна).
Фратрия (Варна) е на върха в класирането на Втора лига и след 6 мача има 6 победи, като води с пет точки пред Дунав (Русе) и Вихрен (Сандански).