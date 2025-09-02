ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21217444 www.24chasa.bg

Пред 14 000 България загуби с 0:3 от Япония първата контрола в Токио (Видео)

1228
Снимка: БФВ

Националният отбор на България загуби с 0:3 от Япония в първата приятелска среща от подготовката за Световното първенство по волейбол във Филипините. Мачът се игра пред близо 14 000 зрители в залата Ariake Arena в Токио, където домакините спечелиха отделните части с 25:20, 26:24 и 25:20.

В срещата участие взеха всички волейболисти, а стартовият състав бе следния: Симеон Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Александър Николов и либеро Дамян Колев.

В първия гейм българският тим се държеше близо до своя съперник, но в заключителната част японците засилиха началния си удар и затвориха гейма при 25:20, повеждайки с 1:0. Във втората част нашият отбор показа своя потенциал. При изоставане от 20:23, националите изравниха резултата до 24:24, но в следващите две разигравания домакините бяха безпогрешни и спечелиха гейма с 26:24.

В третата част Преслав Петков влезе като централен блокировач на мястото на Илия Петков. И в този гейм българите останаха в близост до съперника, но финалните точки отново бяха в полза на японците – 25:20 и крайно 3:0 в мача.

По предварителна договорка между двата щаба бе изигран и допълнителен четвърти гейм, спечелен от домакините с 25:15.

Най-резултатен за българския отбор бе Александър Николов с 16 точки (50% успеваемост в атака, 1 ас и 2 блокади). Нашите състезатели се представиха добре на блокада, реализирайки 9 точки от този елемент. Проблем обаче се оказа началният удар, където бяха допуснати 21 грешки.

Следващата контролна среща между двата отбора е насрочена за утре (2 септември) от 13,00 ч българско време, отново в Ariake Arena.

Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол