Треньорът на Испания: Българите със сигурност ще искат у дома да усложнят нещата за нас

Луис де ла Фуенте

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте коментира пред сайта на ФИФА старта на световните квалификации за мондиала догодина. Иберийците гостуват в София след 2 дни, а в неделя имат визита в Турция.

"Квалификациите никога не са лесни или предрешени. На първо място, заради качество и класата на съперниците, които разполагат с невероятно талантливи играчи. Септември е труден момент от годината за такива мачове, защото много футболисти все още навлизат във форма и тепърва влизат в игрови ритъм

Фактът, че и в двете срещи ще сме гости, прави задачата още по-трудна, особено тъй като България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас и знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен" сподели Де ла Фуенте.

Луис де ла Фуенте

