Треньорът на Испания: Българите със сигурност ще искат у дома да усложнят нещата за нас

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте коментира пред сайта на ФИФА старта на световните квалификации за мондиала догодина. Иберийците гостуват в София след 2 дни, а в неделя имат визита в Турция.

"Квалификациите никога не са лесни или предрешени. На първо място, заради качество и класата на съперниците, които разполагат с невероятно талантливи играчи. Септември е труден момент от годината за такива мачове, защото много футболисти все още навлизат във форма и тепърва влизат в игрови ритъм

Фактът, че и в двете срещи ще сме гости, прави задачата още по-трудна, особено тъй като България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас и знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен" сподели Де ла Фуенте.