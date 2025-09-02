ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доминик Янков с нов треньор в "Риека" след 0:5 от ...

Снимка: Freepik

Представители на 48 български клуба от цялата страна официално поискаха да бъде свикано ново общо събрание (ОС) за избор на ръководство на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Това са над една-трета от всички регистрирани в страната, с което изискването за минимален брой, за да се свика ОС, е изпълнено.  

Информацията е на атлетически клуб „Левски“ и потвърдена от СК „Свети Георги“, русенския „Дунав“, СК „Радуканови“-Видин и други.

Искането на клубовете следва решението на Софийския градски съд (СГС) от 06.08.2025 г. да спре вписването на новия управителен съвет на БФЛА и президента Георги Павлов, избрани на проведеното на 01.08.2025 г. общо събрание, което беше съпътствано от скандали и множество нарушения, извършени от президента на Европейската федерация по лека атлетика и член на УС на БФЛА - Добромир Карамаринов, и негови приближени в ръководството. 

На 4 септември е планирано заседание на стария и все още легитимен УС на федерацията, на което се очаква да бъде определена дата за ново общо събрание. 

Представители на лекоатлетическите клубове споделят, че в последните дни служители на БФЛА са се опитвали да им окажат натиск за оттегляне на искането за свикване на ново събрание. Кметове на населени места, в които се провеждат състезания, също споделят, че лица от БФЛА са ги заплашили с отпадане на тези състезания от календара на федерацията. 

На 1 август БФЛА проведе общо събрание, ръководено от члена на УС Добромир Карамаринов и белязано от груби процедурни нарушения, липса на прозрачност и подмяна на представителството. Няколко дни по-късно елитни български лекоатлети - олимпийски, европейски и републикански шампиони, сред които Йорданка Благоева, Тереза Маринова, Христо Марков и още десетки други, разпространиха декларация, в която настояват да бъдат обявени за недействителни решенията на събранието, проведено на на 1 август, да се свика ново, законосъобразно и легитимно събрание, с участие на всички заинтересовани страни, а компетентните органи да извършат проверка.

Снимка: Freepik
