Грък си върна първото място в обиколката на България

Грък спечели третия етап от колоездачната обиколка на България и си върна лидерската позиция в генералното класиране.

Никифорос Арваниту, който кара за United Shipping, изпревари по 118,5-километровата дистанция от Казанлък до Троян Мартин Папанов от тайванския Cyto Trigon. Подиумът на Папанов е първият за български състезател от началото на обиколката. Трети в етапа завърши Лоренцо Мали (Ит) от Gallina Ecotek, като за него това е втори пореден ден с класиране на подиума.

Финалът в Троян беше атакуван от група от 29 колоездачи, като времето на победителя Арваниту бе 2 часа, 51 минути и 22 секунди. В този етап бе най-тежкото планинско препятствие за участниците - преминаването на височината Беклемето в Стара планина.

Обиколката на България продължава в сряда с предпоследния четвърти етап. Той е и най-дългият в тазгодишното издание - 194,5 километра от Троян до Сливен.