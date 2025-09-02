ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доминик Янков с нов треньор в "Риека" след 0:5 от ...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21218642 www.24chasa.bg

Грък си върна първото място в обиколката на България

920
Снимка: Tour of Bulgaria/Facebook

Грък спечели третия етап от колоездачната обиколка на България и си върна лидерската позиция в генералното класиране. 

Никифорос Арваниту, който кара за United Shipping, изпревари по 118,5-километровата дистанция от Казанлък до Троян Мартин Папанов от тайванския Cyto Trigon. Подиумът на Папанов е първият за български състезател от началото на обиколката. Трети в етапа завърши Лоренцо Мали (Ит) от Gallina Ecotek, като за него това е втори пореден ден с класиране на подиума.

Финалът в Троян беше атакуван от група от 29 колоездачи, като времето на победителя Арваниту бе 2 часа, 51 минути и 22 секунди. В този етап бе най-тежкото планинско препятствие за участниците - преминаването на височината Беклемето в Стара планина.

Обиколката на България продължава в сряда с предпоследния четвърти етап. Той е и най-дългият в тазгодишното издание - 194,5 километра от Троян до Сливен.

Снимка: Tour of Bulgaria/Facebook

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол