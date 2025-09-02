ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изписаха бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани от б...

ЦСКА привлече аржентински ляв бек от родния клуб на Меси

Анжело Мартино. Снимка официален сайт на ЦСКА

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино, съобщиха от клуба на официалния си сай. Футболистът, който е роден на 5 юни 1998 г. и е висок 178 см, премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския" клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига в нашия тим от елитния аржентински "Нюелс Олд Бойс", родния клуб на "извънземния" Лео Меси.

Мартино стартира футболния си път в школата на "Атлетико" Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в "Талерес", а два сезона по-късно облича фланелката на "Нюелс Олд Бойс". Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

От началото на Торнео Клаусура през юли 2025 г. Анжело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на "Нюелс".

В ЦСКА Анжело Мартино ще играе с номер 17.

