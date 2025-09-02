ЦСКА привлече аржентински ляв бек от родния клуб на Меси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино, съобщиха от клуба на официалния си сай. Футболистът, който е роден на 5 юни 1998 г. и е висок 178 см, премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския" клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига в нашия тим от елитния аржентински "Нюелс Олд Бойс", родния клуб на "извънземния" Лео Меси.

Мартино стартира футболния си път в школата на "Атлетико" Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в "Талерес", а два сезона по-късно облича фланелката на "Нюелс Олд Бойс". Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

От началото на Торнео Клаусура през юли 2025 г. Анжело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на "Нюелс".

В ЦСКА Анжело Мартино ще играе с номер 17.