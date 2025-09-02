Феновете без достъп до испанските звезди в София, скандират: Българи, юнаци! (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският шампион Испания пристигна в София и това доведе до футболни емоции, които са позабравени у нас.

Самолетът на вундеркинда Ламин Ямал (18 г.) и компания кацна на правителствения ВИП, а футболисти и щаб се качиха на автобуса директно от пистата.

Пред хотела, където ще бъдат настанени испанците, дълго преди това тълпа от фенове бе заела позиции около входовете с огромно желание за автографи и селфита. За да има ред, полиция бе поставила ограждания.

Автобусът с еврошампионите обаче паркира току пред портите и феновете останаха без достъп до любимците си. Трябваше да се задоволят с помахвания от Ямал и носителя на "Златната топка". Това ги разочарова и те започнаха да скандират "Българи, юнаци!", заради което едва ли бяха дошли.

България посреща Испания в световна квалификация в четвъртък от 21,45 ч на Националния стадион "Васил Левски".