ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изписаха бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани от б...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21219771 www.24chasa.bg

Български финал във виртуалната световна купа в сноуборда

648

Феновете на алпийския сноуборд от целия свят избраха да има български финал във виртуалната световна купа на FIS в Instagram. Един срещу друг в битка за сърцата на любителите на този спорт се изправят големите ни звезди на Радослав Янков и Тервел Замфиров. На полуфинала Янков надви по гласове Арвид Аунер (Ав), а Замфиров се наложи над италианският ас Маурицио Бормолини.

Битката за любовта на феновете ще започне скоро, но е ясно, че победителят ще е българин. Да си пожелаем същият финал и на олимпиадата в Милано и Кортина!

Нека ги подкрепим!

Българите можем❗️

Последвайте БФСки (https://www.instagram.com/bg.ski.federation/) и FIS Snowboard Racing (https://www.instagram.com/fissnowboardracing) в Instagram за да гласувате първи!

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол