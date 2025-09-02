ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов също на осминафинал на US Open след бой над американец

Иван Иванов Снимка: USTA

Иван Иванов е вторият български тенисист в осминафиналите на US Open при юношите.

Шампионът от "Уимбълдън" и водач в световната ранглиста отстрани без особени проблеми 6:2, 6:3 представителя на домакините от САЩ Максуел Екстед. 

В следващия кръг 16-годишният варненец ще играе отново с американец - Максимъс Дюсо. 

"С Макс (Екстед) се познаваме добре и сме приятели. В началото той игра по-агресивно, но постепенно обърнах нещата в моя полза", коментира Иванов, който в първите геймове трябваше да наваксва пробив. 

По-рано през деня за третия кръг се класира и Александър Василев. 

Иван Иванов Снимка: USTA

