Ето го Ламин Ямал в София (още снимки от пристигането на Испания)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За съжаление на насъбралите се пред хотела в София за автографи и селфита фенове, предимно в тийнейджърска възраст, те не получиха достъп достъп до испанските национали и най-вече до лелеяния Ламин Ямал.

При слизането на 18-годишния вундеркинд и отправянето му към входа тълпата избухна с викове. Асът на "Барселона" удостои с помахване почитателите си. Същото, но доста по-енергично направиха носителят на "Златната топка" Родри и ветеранът Дани Карвахал. Нико Уилямс не счете за нужно да помаха.

Световната квалификация между България и Испания е в четвъртъ от 21,45 ч на Националния стадион "Васил Левски".

Родри е вдигнал високо ръката си към почитателите.

Дани Карвахал също

Никол Уилямс е съсредоточен върху влизането в хотела.