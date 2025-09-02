Заради Испания художествената гимнастика даде зала за пресцентър

Освен за запалянковците световната квалификация срещу настоящия европейски шампион Испания предизвика невероятен медиен интерес. Заради това залата за пресконференции на стадион “Васил Левски” се оказа прекалено малка за интереса, след като 58 медии са само тези на гостите.

Така БФС в момента преобразува залата по художествена гимнастика, която се намира под закритата лекоатлетическа писта, на такава за пресконференции. Навремето тя бе използвана и за миксзона за двубоите от Шампионската лига на “Лудогорец”, когато у нас дойде “Реал” (Мадрид).

По принцип националният ни стадион разполага с достатъчно журналистически места, ако бъдат наложени ограничения, но със залите сме доста зле. “Васил Левски” е морално остарял и не може да предложи европейски стандарт както за зрители, така и за работа. От години се говори за строеж на нов стадион, но това явно не вълнува политическата класа в България. Така реално София е единствената европейска столица, която не разполага със съоръжение по стандартите на ФИФА и УЕФА, след като тези, които нямаха, вече строят. Става въпрос за Сърбия и Черна гора, където стадионите вече придобиват вид и ще бъдат готови.

На фона на всички, които бяха направени в Европа и света, включително и най-големите за публика, у нас няма нито едно напълно завършено съоръжение през последните години. Някои от залите на “Христо Ботев” в Пловдив имат нужда от завършване, на този в Разград му липсва един сектор, а на ЦСКА в Борисовата градина трябва да е готов догодина.

Част от съдиите ще пристигнат с автомобил от Белград, след като ФИФА определи на двубоя да работи бригата от Сърбия.

Единствено главният рефер Сърджан Йованович ще дойде със самолет, защото в момента е на семинара за елитни съдии на УЕФА заедно с Георги Кабаков. За разлика от пловдивчанина обаче е от елитната категория на евроцентралата, където са най-добрите.

Йованович започва кариерата си на международен рефер точно от България, като свири на 25 март 2016 година младежката квалификация на нашите с Уелс. Мачът завършва 0:0. След това на 3 август свири мача от третия квалификационен кръг “Маритимо” - “Ботев” (Пд) 2:0. И на 13 октомври 2018 година за последно е в София на мача от Лигата на нациите България - Кипър, който националите, водени от Петър Хубчев, спечелиха с 2:1 с голове на Кирил Десподов и Тодор Неделев след перфектни центрирания на Страхил Попов. Десподов и Георги Миланов са в състава и за четвъртък с Испания.

Интересното е, че има и дама в екипа за мача. Става въпрос за сръбкинята Йелeна Цветкович от Лесковац. Тя ще помага на сънародника си Момчило Маркович. Цветкович също е от елитната група, но при дамите. Двамата с Маркович са били дует на монитора дори на световно първенство, но за юноши.

На Сърджан Йованович ще помагат Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти арбитър е Новак Симович.

Един от най-добрите европейски рефери в близкото минало Конрад Плауц ще е съдийски наблюдател на УЕФА. Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия е дежурен делегат.