ЦСКА разкара 6-и ненужен чужденец

2156
Мика Пинто Снимка: ЦСКА

Преминаващият през поредната си криза ЦСКА се раздели с бранителя Мика Пинто. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, съобщи официалният сайт на "червените".

Крайният защитник пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 28 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците".

"ЦСКА желае успех на Мика Пинто в бъдещите предизвикателства", се казва в съобщението.

ЦСКА обяви раздялата с Пинто малко след като привлече негов заместник - аржентинския ляв бек Анхело Мартино.

Пинто е поредният ненужен чужденец, който е освободен от ЦСКА това лято след Лиъм Купър, Тибо Вион, Аарън Исека, Зюмюр Бютучи и Джейсън Локило.

Мика Пинто Снимка: ЦСКА

