Кукурея и Олмо се завръщат в България след 10 г.

Испания може да играе първия си официален мач в България и ни сложи на картата си, но за Дани Олмо и Марк Кукурея световната квалификация е завръщане у нас след 10 години.

Двамата бяха в състава на Сантяго Санчес за европейското до 17 години, на което бяхме домакини. И докато за 10 години те стигнаха до световните върхове, два от стадионите, на които ритаха, вече почти не съществуват. Два мача на испанците тогава бяха на “Лазур”, изоставен от много лета, а един бе на “Хаджи Димитър” в Сливен, където се подвизава тим от четвъртото ниво в България. Те отпаднаха на 1/4-финал от Германия в Стара Загора след изпълнение на дузпи. Тогава след 0:0 в редовното време и продълженията Дани Олмо бе един от двамата испанци, които успяха при 11-метровите. Кукурея е капитан на състава им.

Олмо и Кукурея бяха титуляри и при победата с 2:1 над България в груповата фаза, където тимът, воден от Александър Димитров, остана последен. Тогава за България се разписа Тонислав Йорданов, а за испанците вкараха Хосе-Луис Саласар-Куки и Франсиско Виялба.

От българския тим в състава на Илиан Илиев е единствено Светослав Ковачев, който е един от най-стабилните в “Арда” в момента. Ковачев също е титуляр в двубоя.

Иначе има и други, които са стигнали до националния ни отбор, но не са викнати за двубоя.

Интересното е, че и двамата ни вратари, които са на това първенство, са имали повиквателни за представителния ни тим. Тогава там са Даниел Наумов, който сега е в пловдивския “Ботев”, и Димитър Шейтанов, който пък го смени във ФК ЦСКА 1948.

Георги Русев, който бе върнат отново под наем от “Сион” в българското първенство, има 19 двубоя и 1 гол за мъжкия национален отбор.

10-и номер за България тогава е Илиян Стефанов, който от този сезон облече екипа на “Славия” и също е с 8 двубоя и 2 гола за България.

Петко Христов, който има доста стабилна кариера в Италия, но е низвергнат от Илиан Илиев заради отношението си на тренировки, също натрупа 19 мача преди това. С повиквателни е и Матео Стаматов, който в момента е в “Пари” (Нижни Новгород).

От този отбор обаче има и такива, които отдавна отпаднаха от футболната карта, като Алекс Боримиров, Павел Головодов и много други.

