ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бижута от морето - спомени за носене

Времето София 23° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21220568 www.24chasa.bg

Синер ходи с бившата на Мик Шумахер

1796
Лайла Хасанович е датски модел и редовно привлича вниманието на фотографите по светски събития и филмови фестивали. СНИМКА: INSTAGRAM

Яник Синер май си е намерил нова приятелка.

Бдителни фенове на US Open забелязаха, че когато водачът в ранглистата по тенис отключва мобилния си телефон, на дисплея се появява лице на жена. Това е 24-годишната Лайла Хасанович, датски модел. Не толкова отдавна тя ходеше с Мик Шумахер - син на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел.

Лайла бе в ложата на Яник по време на “Ролан Гарос” и на “Уимбълдън”, но южнотиролецът се задоволи да каже само, че е влюбен.

“Не желая да говоря по този въпрос”, уточни бившият скиор.

Наскоро Синер бе в Копенхаген, но отрече посещението му да е било свързано с Лайла. Обяснението бе, че е бил в столицата на Дания за рекламни снимки.

Яник имаше връзка с руската тенисистка Анна Калинска, която преди бе гадже на австралийския скандалджия Ник Кириос.

После №1 в света бе с друга рускиня - Лара Лейто. Тя преди имаше любовна история с носителя на “Оскар” Ейдриън Броуди.

Лайла Хасанович е датски модел и редовно привлича вниманието на фотографите по светски събития и филмови фестивали. СНИМКА: INSTAGRAM

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол