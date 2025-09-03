Синер ходи с бившата на Мик Шумахер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яник Синер май си е намерил нова приятелка.

Бдителни фенове на US Open забелязаха, че когато водачът в ранглистата по тенис отключва мобилния си телефон, на дисплея се появява лице на жена. Това е 24-годишната Лайла Хасанович, датски модел. Не толкова отдавна тя ходеше с Мик Шумахер - син на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел.

Лайла бе в ложата на Яник по време на “Ролан Гарос” и на “Уимбълдън”, но южнотиролецът се задоволи да каже само, че е влюбен.

“Не желая да говоря по този въпрос”, уточни бившият скиор.

Наскоро Синер бе в Копенхаген, но отрече посещението му да е било свързано с Лайла. Обяснението бе, че е бил в столицата на Дания за рекламни снимки.

Яник имаше връзка с руската тенисистка Анна Калинска, която преди бе гадже на австралийския скандалджия Ник Кириос.

После №1 в света бе с друга рускиня - Лара Лейто. Тя преди имаше любовна история с носителя на “Оскар” Ейдриън Броуди.

