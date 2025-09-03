ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

Европейската атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Георги Павлов получи официално потвърждение и от Европейската атлетика (European Athletics) за председател на Българската федерация по лека атлетика.

По-рано през седмицата неговото име вече беше вписано и в регистрите на Световната атлетика (World Athletics), което утвърждава последователното признаване на ръководството на БФЛА от двете най-авторитетни международни организации в леката атлетика.

Официалното вписване в системата на Европейската атлетика отваря възможности за активното участие на БФЛА в европейските програми, събития и инициативи, както и за разширяване на сътрудничеството с останалите национални федерации на континента.

„Това развитие е от ключово значение за стабилността и международната интеграция на БФЛА. Сигурен съм, че чрез партньорството с European Athletics ще можем да реализираме нови проекти за популяризиране и развитие на леката атлетика в България, като същевременно осигурим устойчиви условия за изява на нашите спортисти", коментира Георги Павлов.

