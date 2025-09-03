ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Къде работят по 4 дни седмично?

Лукман остава в "Аталанта"

804
Играчите на “Аталанта” поздравяват запалянковците след победата с 4:1.

Италианският клуб "Аталанта" се надява да задържи нигерийския нападател Адемола Лукман поне до края на настоящия сезон, въпреки че играчът публично заяви желанието си да напусне отбора, твърди трансферният гуру Фабрицио Романо.

Отборът от Бергамо дори не е обмислял предложението на "Байерн" за наем с опция за откупуване в последните 48 часа на трансферния прозорец. "Аталанта" вече е включила Лукман в състава за Шампионската лига, където отборът ще играе в първия кръг на общата фаза срещу ПСЖ. Мачът ще се проведе в Париж на 17 септември.

През август "Интер" проявяваше интерес към Лукман, предлагайки на "Аталанта" 45 милиона евро за трансфера, но получи отказ.

Нигерийският нападател изигра 40 мача през миналия сезон, в които отбеляза 20 гола и даде седем асистенции. Договорът му с "Аталанта" е до лятото на 2027 г., а пазарната му стойност се оценява на 60 милиона евро.

