Феновете на "Бетис" посрещнаха Антони като суперзвезда на летището в Севиля

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трансферът на бразилското крило Антони от "Манчестър Юнайтед" в "Бетис" доведе до лудост ултрасите на "зелено-белите". Стотици фенове се събраха на летището в Севиля, за да приветстват нападателя. Атмосферата напомняше за пристигането на световна звезда: знамена, плакати и силни скандирания на името на бразилеца, който се разплака от това посрещане.

Антони подписа постоянен договор с "Бетис" до 2030 г., след като от януари играл за отбора под наем от "Манчестър Юнайтед", като изигра 26 мача, отбелязвайки девет гола и правейки пет асистенции.

Според Transfermarkt, футболистът струва 35 милиона евро. "Бетис" завърши миналия сезон на шесто място в Ла Лига.