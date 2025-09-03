ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Къде работят по 4 дни седмично?

Легенда на "Реал" сред кандидатите за треньор на "Байер"

Раул

Бившият легендарен нападател на "Реал" Раул Гонсалес, който преди това беше старши треньор на младежкия отбор на "белите", може да поеме "Байер Леверкузен", съобщава Marca.

Испанецът е бил включен в краткия списък с възможни треньори от ръководството на клуба от Леверкузен.

Освен Раул, като възможни мениджъри се споменават старши треньорът на "Борусия Дортмунд" Един Терзич и бившият треньор на "Лайпциг" Марко Розе .

Нидерландският специалист Ерик тен Хаг, който пое "Байер" през май тази година, бе уволнен от клуба след два кръга от Бундеслигата.

