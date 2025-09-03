Легенда на "Реал" сред кандидатите за треньор на "Байер"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият легендарен нападател на "Реал" Раул Гонсалес, който преди това беше старши треньор на младежкия отбор на "белите", може да поеме "Байер Леверкузен", съобщава Marca.

Испанецът е бил включен в краткия списък с възможни треньори от ръководството на клуба от Леверкузен.

Освен Раул, като възможни мениджъри се споменават старши треньорът на "Борусия Дортмунд" Един Терзич и бившият треньор на "Лайпциг" Марко Розе .

Нидерландският специалист Ерик тен Хаг, който пое "Байер" през май тази година, бе уволнен от клуба след два кръга от Бундеслигата.