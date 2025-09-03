Серхио Рамос очаква да спечели музикалните награди "Грами"

Защитникът на мексиканския "Монтерей" и бивш испански национал Серхио Рамос призна, че очаква да спечели музикалната награда "Грами", а след това и Шампионска лига като треньор.

"Аз съм оптимист. Винаги казвам на хората да мечтаят. Виждам се и в двете: спечелване на Шампионската лига като треньор и спечелване на "Грами" през следващите няколко години, дори преди това. На този етап от живота си искам да правя музика, да споделям опита си с хората. През следващите 5-7 години се виждам да правя повече музика, защото това ми позволява да бъда у дома, да прекарвам време със семейството си, когато композирам", цитира ESPN думите на Рамос.

Бранителят записа 617 мача със 101 гола за 16 сезона с "Реал" от 2005 до 2021 година, като помогна на тима да спечели 22 трофея, сред които пет титли на Испания и 4 пъти Шампионската лига.

В края на август 39-годишният испанец разпространи първата си песен със заглавие "Cibeles" (Сибелес) в чест на едноименния площад с фонтан в Мадрид, на който по традиция феновете на "Реал" се събират, за да отпразнуват големите победи.

Наградите "Грами" се присъждат ежегодно за изключителни постижения в музикалната индустрия и са считани за най-престижните в музикалния шоубизнес.