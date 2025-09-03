ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

70 доброволци от Лятната стажантска програма на Vi...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21222448 www.24chasa.bg

Дембеле е с френския национален отбор, но тренира индивидуално

808
Дидие Дешан

Нападателят на "Пари Сен Жермен" Усман Дембеле е с френския национален отбор, но тренира индивидуално поради контузия, съобщава L'Equipe.

Футболистът продължава да се възстановява от контузия на лявото подколянно сухожилие, получена при победата с 6:3 над "Тулуза" в Лига 1 в събота. Очаква се той да се завърне към тренировките на отбора до седмица.

Френският национален отбор ще играе срещу Украйна на 5 септември и срещу Исландия на 9 септември като част от квалификациите кръг за световното първенство през 2026 г.

Миналият сезон Дембеле изигра 53 мача във всички състезания на клубно ниво, отбелязвайки 35 гола и правейки 16 асистенции. Като част от ПСЖ нападателят стана шампион на Франция, спечели купата и Суперкупата на страната, а също така спечели Шампионската лига.

Дидие Дешан
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание