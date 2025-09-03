"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Пари Сен Жермен" Усман Дембеле е с френския национален отбор, но тренира индивидуално поради контузия, съобщава L'Equipe.

Футболистът продължава да се възстановява от контузия на лявото подколянно сухожилие, получена при победата с 6:3 над "Тулуза" в Лига 1 в събота. Очаква се той да се завърне към тренировките на отбора до седмица.

Френският национален отбор ще играе срещу Украйна на 5 септември и срещу Исландия на 9 септември като част от квалификациите кръг за световното първенство през 2026 г.

Миналият сезон Дембеле изигра 53 мача във всички състезания на клубно ниво, отбелязвайки 35 гола и правейки 16 асистенции. Като част от ПСЖ нападателят стана шампион на Франция, спечели купата и Суперкупата на страната, а също така спечели Шампионската лига.