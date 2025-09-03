"Берое" смени треньора

От ръководството на "Берое" съобщиха, че старши треньорът Виктор Басадре няма да продължи да води първия отбор по лични причини. Отборът от Стара Загора ще бъде поет от Алехандро Сагерас - специалист с богат опит и отлично познаване на нашия клуб, уточняват от тима от Първа лига.

"Искаме да благодарим на Виктор за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаваме успех занапред", пишат още от "Берое".

От началото на миналата година Алехандро Сагерас бе помощник-треньор и директор в школата. Сагерас се е обучавал в Испания и притежава лицeнз UEFA PRO.

Той е работил в Аржентина в "Ривър Плейт" в продължение на 12 години. В Испания Сагерас е бил част в няколко клуба - "Клуб Атлетико де Пинто", "Москардо", "Реал" (Мадрид) и в два периода в "Райо Валекано". Именно в мадридския клуб е последната му работа като треньор.

В продължение на четири години той работи в Екваториална Гвинея, с националния отбор и гарнитурите до 20 и 17 години. Сагерас е бил национален технически директор в CAF и FIFA, разработващ програми за обучение на национално ниво. От 2017 г. е преподавател на УЕФА в Треньорската школа на RFFM.