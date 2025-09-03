ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служител на "Сиатъл" за плюнката от Луис Суарес: Мислех, че ще ухапе!

Луис Суарес

Служителят на "Сиатъл Саундърс" Джене Рамирес, когото нападателят на "Интер Маями" Луис Суарес заплю след финала за купата на лигите, прие ситуацията с чувство хумор. Напускайки стадиона, той призна пред репортери, че е очаквал уругваецът да го ухапе, а не да го наплюе, като уругваецът дори е направил характерен жест със зъби.

Инцидентът се случи след последния съдийски сигнал на стадион „Лумен Фийлд" в Сиатъл. В края на мача, който завърши с победа на "Сиатъл" с 3:0, на терена избухна сбиване с участието на играчи, треньори и част от персонала на двата отбора. По време на скандала 38-годишният Суарес се изплю в лицето на един от служителите на противниковия клуб.

Купата на лигите се провежда от 2019 г. и обединява отбори от MLS и мексиканската Liga MX.

Преди 11 години уругвайският национал получи пякора Канибала, след като на световните финали ухапа по рамото защитника на Италия Джорджо Киелини. 

Луис Суарес
