Александър Василев с победа и на двойки в Ню Йорк

Александър Василев се класира за втория кръг на двойки при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставените под №4 Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) победиха с 6:1, 6:4 Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания). На осминафиналите Василев и Дерепаско ще играят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) загубиха във втория кръг на двойки с 2:6, 2:6 от германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Ден по-рано Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки. Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония). За място на четвъртфиналите Константинова и Гото ще играят срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Александър Василев и Иван Иванов пък се класираха убедително за осминафиналите на сингъл при юношите.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев победи във втория кръг с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия). Двубоят на Василев срещу Кумсат ще се играе днес от 18.00 ч. българско време.

Поставеният под №1 Иван Иванов победи с 6:2, 6:3 представителя на домакините Максуел Екстед. Шампионът от Уимбълдън при юношите Иванов постигна втора двусетова победа на турнира и на осминафиналите ще играе срещу Максимъс Дусолт (САЩ). Срещата между Иванов и Дусолт ще започне днес около 21.00 ч. българско време.