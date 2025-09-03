Испания е четвъртият европейски шампион, който идва в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанците са четвъртият действащ европейски шампион, който идва в София.

Първият в историята е Германия на 27 април 1975 г. Тогава немците са и действащ световен първенец и двубоят завършва 1:1. В 73-ата минута швейцарският рефер Жан Дюбах даде дузпа за нашите, която бе вкарана от Божил Колев. Три минути по-късно обаче реферът показва бялата точка пред вратата на Йордан Филипов и Манфред Ричел от “Кикерс Офенбах” я вкарва.

Немците отново идват като европейски шампиони на 3 декември 1980 година и ни бият с 3:1. Италианският рефер Рикардо Латанци им дава две дузпи, които са отбелязани от Мафред Калц в 13-ата и 36-ата минута. В 54-ата Карл-Хайнц Румениге бележи за 3:0, преди Цветан Йончев да прониже Харалд Антон Шумахер в 66-ата минута.

И на 2 май 1985 година постигаме първата си и единствена победа над действащ европейски шампион, когато на претъпкания “Васил Левски” надиграваме Франция с 2:0 след попадения на Георги Димитров-Джеки и Наско Сираков.

На 11 октомври 2008 година в София идва действащият световен шампион Италия, като тимът ни, воден от Пламен Марков, направи 0:0 в София.

Световната квалификация България - Испания е утре вечер от 21,45 ч на Националния стадион "Васил Левски". Билетите са разпродадени.