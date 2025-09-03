ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти разпоредиха нови арести на предста...

Балъков даде Илия Груев като пример за любов и отдаденост към футбола

Благотворителна фиеста "Заедно за децата" на стадион "Юнак", организирана от БФС и партньори, се провежда в навечерието на световната квалификация България - Испания. Неин гост бе легендата Красимир Балъков. Легендата каза добри думи за национала Илия Груев-младши.

"Има футболисти, които харесвам. Например това е Илия Груев, когото познавам от много малък, работил съм с баща му. И малкият Илия – така да го нарека, той е пример как любовта му към футбола и всекидневната работа, която аз съм виждал не един път в продължение на дълги години, го води в желанието му да стане професионалист и да се реализира в един от най-силните и високоплатени шампионати. Дано има късмет и да расте нагоре. В него виждам мисълта на човек, който знае какво прави на терена – къде да застане, кога да се открие и да иска топка, как да се предложи, да я подаде и да я пусне топката. Така че има и други талантливи", заяви Балъков.

