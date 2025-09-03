ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров се завръща в Шанхай

Григор Димитров се възстановява от контузията, заради която отказа US Open.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е подал заявка за участие на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай от 1 до 12 октомври, съобщава tennisuptodate.com.

На 7 юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън" 34-годишният хасковец бе принуден да се откаже в мача си срещу водача в световната ранглиста Яник Синер заради разкъсване на гръден мускул.

Италианецът ще защитава титлата си в Шанхай, а в турнира ще участва още  Карлос Алкарас (Испания), Александър Зверев (Германия) и Новак Джокович (Сърбия).

