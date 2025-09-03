"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Потвърдено, “нафтата” се мести на стадион “Лазур”!

Отборът вече ще играе домакинските си мачове от Югоизточна трета лига в бившия си дом, за което “24 часа” първи информира.

Наемателят на спортното съоръжение адвокат Пламен Киряков и ръководството на ФК “Нефтохимик” вече са се договорили, остава да парафират контракта, който ще е до края на спортно-състезателната 2025/2026 и влиза в сила от 6 септември- деня на Съединението.

Тогава футболистите от “нафтата” за първи път ще домакинстват на "Лазур" на тима на “Загорец” - Нова Загора в мач от шестия кръг от 17 часа.

“Уточнили сме отделните детайли. Както казах преди седмица пред вашата медия, договорът ще е само за реклама.

Без никакви допълнителни тежести за “Нефтохимик”. Напротив, дори всички разходи и консумативи свързани с домакинските мачове, ще бъдат за сметка на рекламодателя”, призна Пламен Киряков. Като жест маститият адвокат ще разрешава и преди официалните срещи футболистите на Тодор Киселичков да тренират на стадиона.

"Всичко е уточнено. Имаме споразумение, стиснали сме си ръцете. Остава до ден-два да подпишем.

В събота играем на “Лазур”, дано повече бургазлии дойдат да подкрепят младия ни отбор”, коментира пред “24 часа” президентът на “Нефтохимик” Пламен Николов.