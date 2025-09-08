Как двама финансисти ограбиха десетки футболни легенди

Звезди на английската Висша лига дадоха доброволно милионите си на уж опитните инвеститори и днес се чудят къде да се скрият от кредиторите

Брайън Дийн ще помни, докато е жив датата 15 август 1992 г. В онзи горещ августовски ден той прострелва с глава вратаря на "Манчестър Юнайтед" Петер Шмайхел, запазвайки си така място в историята като първия играч, отбелязал гол в новосформираната Висша лига. Малко преди това основните английски клубове са пръснали огромни състояния, за да ремонтират стадионите си и да подскажат на феновете, че е крайно време да спрат с гаменските номера. Всички заедно се обединяват около идеята да създадат един значително по-качествен и скъп продукт. И успяват! А футболистът на "Шефилд Юнайтед" е този избран от съдбата, който дава старт на голямото шоу, което в наши дни привлича погледа на стотици милиони фенове по цял свят и генерира приходи от милиарди евро.

Само че мистър Дийн днес би поспорил сериозно с всеки,

който тръгне да му обяснява врели-некипели за щедрата съдба. Да, някога той наистина бе добре позната спортна звезда и скъта стабилни спестявания покрай изявите си на терена. Днес обаче парите ги няма, а славните спомени са заменени от ярки нощни кошмари. Футболната легенда е притиснат от кредитор, а всеки нов ден той посреща със страха, че ще бъде принуден да се изнесе от дома си, за да заживее като клошар на улицата. И съвсем не е сам в тези си премеждия.

Десетки футболни легенди на Острова се оказват докарани до просешка тояга, въпреки че в славните си години са натрупали милиони в банковите си сметки. Пострадалите до един обвиняват за проблемите си двама финансови съветници, които навремето са ангажирани да увеличат спестяванията на някои от най-популярните по това време играчи от английската Висша лига. Оказва се, че съветите на уж големите умове в света на инвестициите са лоши, а може би някои от техните действия са извършени с цел лично облагодетелстване за сметка на клиентите. Най-вероятно истината е някъде по средата. Днес малцина от ужилените се престрашават да говорят за своите проблеми пред журналисти на Би Би Си. По-голямата част от бившите футболния величия се притесняват от подигравките и злорадството на тълпата, ако проблемите им излязат наяве. И все пак има такива, които настояват истината да излезе наяве и да бъде урок за по-младите поколения. Точно

11 от докараните до просешка тояга бивши играчи се организират в групата,

която е наречена V11, и заедно се опитват да се измъкнат от блатото, в което са заседнали. А тримата пенсионирани футболисти Брайън Дийн, Дани Мърфи и Крейг Шорт да се превърнат в неформални говорители на групата и да разкажат какво точно им се е случило. Бившият футболист на “Фулъм” Шон Деивис е един от потърпевшите. СНИМКА: ГЕТИ

Според техните спомени в средата на 90-те години на миналия век няколко играчи инвестират част от спестяванията си във финансовата компания Kingsbridge Asset Management. Тя се ръководи от Дейвид Маккий и Кевин Макменамин, които обещават на клиентите си да инвестират от тяхно име в бизнеси, които носят големи и в същото време стабилни доходи. Не е ясно кой пръв се доверява на въпросните инвеститори, но слуховете за успешните удари на борсата много бързо се разпространяват в съблекалните на водещите отбори.

"Лично аз научих от мой съотборник, че мениджърът на отбора ни е дал част от спестяванията си на двама опитни съветници, които са ги инвестирали в някакъв успешен бизнес. Казах си: "Щом треньорът им се е доверил, защо и аз да не го направя". Впоследствие Маккий и Макменамин се превърнаха не само в мои съветници, но и в семейни приятели. Та те бяха специални гости на сватбата ми! Тези хора съсипаха живота ми", отсича пред Би Би Си бившият нападател на "Астън Вила" и "Селтик" Томи Джонсън. Днес той се чуди къде да се скрие от кредиторите, които тропат по външната му порта. По същия начин се чувстват и бившите му колеги, които не отварят вратата, ако не са сигурни, че отпред не е застанал роднина или близък приятел.

Ималите нещастието да се доверят на Дейвид Маккий и Кевин Макменамин в началото са посъветвани от тях да инвестират парите си в производство на английски филми. През 1997 г. Министерството на финансите въвежда данъчни облекчения върху инвестициите в местни филми, за да се опита да стимулира британските филмови продукти. В този момент много заможни британци, сред които и футболисти, се втурват да инвестират в бъдещите касови продукции. Само че благородната идея не сработва и инвеститорите губят парите си. Играчите, които вече са загубили значителни суми, са още по-амбицирани да направят голям удар, за да излязат на нула или

дори да се зарадват на някаква печалба

По идея на техните съветници някои от футболните звезди се оказват горди собственици на скъпи имоти в Испания. Четирима от групата V11 купуват апартаменти за по над 610 000 евро в тузарски комплекс от затворен тип в Андалусия. Продавач е всъщност съпругата на единия от вече споменатите финансови съветници - Дейвид Маккий. Впоследствие ще се окаже, че цените на имотите са били значително завишени от продавачите, а на всичкото отгоре след осъществяването на сделките върху света се стоварва финансова криза и въпросните жилища се оказват непродаваеми.

Неизгодни са и следващите инвестиции, които футболистите правят по съвет на своите финансови съветници.

Поредицата от неуспехи опразват касите на вече пенсионираните играчи

и те започват да живеят назаем. Но светът е устроен така, че всеки рано или късно трябва да си плати дълговете.

"Още през 2008 г. забелязах, че нещо не е наред със спестяванията ми. Бяха ми останали малко над 1,9 млн. паунда. Но въпреки това по най-глупавия начин се оставих да ме излъжат отново и отново. Миналата година обявих банкрут, а сега ми предстои да си дам къщата на банката и да живея някъде другаде. Но не знам къде ще е това "другаде", защото със съпругата ми нямаме пари, за да плащаме наем", признава си чистосърдечно някогашната звезда на "Лийдс" Род Уолъс. Подобни проблеми измъчват и бившия халф на "Фулъм" Шон Дейвис, който в момента дължи над 330 000 паунда на банката.

"Всеки месец пъхат под процепа на външната врата заплашителни писма да си върна незабавно дълговете.

Започнах да работя като бояджия, но не успявам да изплувам

Пия, за да забравя за проблемите, но на сутринта се събуждам с махмурлук и с желанието да сложа край на живота си", пределно честен е и Шон Дейвис. Той признава, че именно създаването на групата V11 успява да го отклони от суицидните мисли. Другите вече поостарели момчета също се чувстват по-спокойни, когато се съберат заедно и си споделят проблемите. Вече организирани, те търсят и помощта на полицията. Двамата футболни съветници са арестувани, но след двегодишно разследване ченгетата не успяват да съберат достатъчно годни доказателства, които да послужат за осъдителни присъди.

"Някои дни съм депресиран, а други съм силно ядосан, че допуснах това да ми се случи. В навечерието на Коледа ме накараха да обявя фалит и поискаха да вземат цялото ми имущество. Дори и сега дължа 1,6 млн. паунда. Разказвам всичко това, за да предпазя хората от опасностите, които дебнат на всяка крачка. Не е срамно да си признаеш, че си в беда, ако така ще помогнеш на някой друг да не попадне в същия капан", обобщава бившият защитник и настоящ треньор Крейг Шорт.