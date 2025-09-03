Звездата на колоезденето Крис Фрум на крачка от смъртта

Животът на четирикратния шампион в колоездачната обиколка на Франция Крис Фрум е бил в опасност след катастрофата, която претърпя по време на тренировка през миналата седмица. Това каза пред в. "Таймс" неговата съпруга Мишел.

40-годишният британец бе откаран с хеликоптер в болница в Тулон, Франция, след падане на 27 август. От неговия тим "Израел-Премиер Тек" съобщиха, че той има счупени ребра, перфориран бял дроб и фрактури по гърба.

Според съпругата му обаче най-тежката травма е била на сърцето, тъй като той е имал и перикардно разкъсване. Това е нарушаване на целостта на защитната обвивка на сърцето, което се получава при силен удар в гърдите и често има фатален изход.

"Контузиите на Крис са доста по-тежки от просто счупени ребра. Той вече е добре, но му предстои дълго възстановяване. Скоро няма да кара колело отново", заяви Мишел.

Крис Фрум е печелил общо седем големи обиколки - четири пъти тази на Франция, два пъти тази на Испания и веднъж тази на Италия. Неговата кариера обаче тръгна надолу през 2019 година, когато падна по време на критериума"Дофине" и получи фрактури по почти цялото тяло.